Фото: Ольга Оніщук (novavlada.info)

Це не позначиться на строках розгляду документів, поданих для держреєстрації партій

В Україні призупинив роботу Єдиний державний реєстр. До 16 серпня відбуватиметься оновлення його технічної складової.

Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, передає урядовий портал.

"Відсьогодні і до 16 серпня 2020 року Єдиний державний реєстр не працюватиме (для користувачів будуть доступні тільки окремі послуги)", - вказано у повідомленні.

У Мін'юсті запевняють, що те, що перезапуск ЄДР припав на розпал виборчої кампанії, жодним чином не позначиться на строках розгляду документів, поданих суб’єктами виборчого процесу для державної реєстрації.

"З 17 серпня 2020 року, після запуску нового ЄДР, усі процедури у сфері державної реєстрації політичних партій будуть проводитися в штатному режимі", - сказала Оніщук.

Також вказано, що Міністерство юстиції уже надало Центральній виборчій комісії відомості щодо зареєстрованих політичних партій та їхніх структурних утворень, а також офіційне роз’яснення про те, що місцеві організації політичних партій, які зареєстровані до встановлення нового адміністративно-територіального устрою України, можна вважати такими, що поширюють свою діяльність на відповідні новоутворені адміністративно-територіальні одиниці.

"Для забезпечення належного висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах Мін’юст поінформує ЦВК та відповідні територіальні виборчі комісії про зареєстровані місцеві організації партій та їх структурні утворення у межах відповідних регіонів України за 35 днів до дня голосування", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції запевняють, що зможуть оперативно відреагувати спроби рейдерства під час запуску нового ЄДР.

Як писало РБК-Україна, Міністерство юстиції повідомило, що з 5 по 16 серпня реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців призупинять у зв'язку з запуском нового ЄДР.