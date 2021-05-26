В Україні з'явилася ще одна військово-цивільна адміністрація. Зеленський підписав указ

В Україні створили Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію. Відповідний указ 26 травня підписав президент Володимир Зеленський.
Відповідний указ оприлюднено на сайті офісу президента.
"Створити Слов'янську міську військово - цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - йдеться в указі.
Утворення військово-цивільної адміністрації доручено командувачу об'єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, раніше мер Слов'янська Вадим Лях попросив ввести на території міста військово-цивільну адміністрацію. Лях планує на тлі цього припинити повноваження чинної міськради і призначити позачергові вибори. Після цього, за планами мера, місто може повернутися до попереднього устрою.
Зазначимо, у червні 2020 року військово-цивільну адміністрацію утворили у Сєвєродонецьку Луганської області.
Також РБК-Україна писало про створення військово-цивільної адміністрації (ВЦА) в місті Лисичанськ Луганської області.