В Україні з'явилася база даних по перевірці заяв політиків на правдивість

Наразі можна переглянути 1952 твердження українських політиків та перевірки до них

Фактчекинговий проект VoxCheck запустил базу данных с заявлениями политиков "Антология лжи", где заявления можно проверить на правдивость. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу проекта.

Так, сейчас можно посмотреть 1952 утверждения украинских политиков и проверки к ним.

"База является первой в Украине попыткой системно показать ложь и манипуляции политиков на важные для общества темы", - подчеркнули в VoxCheck.

Отмечается, что целью проекта является не только привлечение украинских политиков к ответственности, но и помочь украинцам разобраться в некоторых сложных темах, о которых политики часто говорят в СМИ.

Добавим, фактчекинговий проект общественной организации VoxUkraine работает с начала 2016 года. Так, проверяются высказывания украинских политиков на экономическую, законодательную, социальную и другие темы, которые содержат данные и факты.

Как писало РБК-Украина в материале "Заложники рейтингов: как соцопроса влияют на результаты президентских выборов", результаты социологических опросов влияют на электоральные предпочтения украинцев перед выборами президента Украины.

Напомним, в феврале 2019 года граждане Украины чаще всего выражали доверие волонтерским организациям (им доверяют 67% опрошенных). Кроме того, украинцы доверяют Вооруженным силам Украины (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (61%), церкви (61%), добровольным батальонам (57%).