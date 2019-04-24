В Україні підвищать ціни на оформлення паспортів

Ціни на послуги з оформлення паспортів зростуть з 1 липня
Кабінет міністрів України на засіданні 24 квітня схвалив підвищення цін на послуги з оформлення паспортів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
У проекті постанови пропонувалося підвищити вартість послуг Державної міграційної служби вже з 1 травня, однак за ініціативою міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова ціни підвищаться з 1 липня. Уряд затвердив наступні розцінки на послуги у сфері міграції:
Оформлення (у тому числі замість втраченого або вкраденого) або обмін паспорта (у формі ID-карти), крім оформлення паспорта громадянина України вперше:
Оформлення (у тому числі замість втраченого або вкраденого) і обмін закордонного паспорта:
Фото: розпорядження Кабміну
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з січня 2015 року українські закордонні паспорти отримали понад 140 тис. жителів окупованого Криму.
Відзначимо, сьогодні Кабінет міністрів України схвалив угоду про безвізовий режим з Еквадором.