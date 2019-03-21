Українські закордонні паспорти отримали понад 140 тисяч кримчан

Фото: закордонний паспорт (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закордонні паспорти кримчани отримали у період з січня 2015 року по лютий 2019-го

Державна міграційна служба України повідомляє, що понад 140 тисяч жителів окупованого Криму отримали паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Зокрема, за період з 1 січня 2015 року по 1 лютого 2019-го паспорт громадянина України для виїзду за кордон отримали 140295 кримчан.

Крім того, повідомляється, що за період з 1 січня 2016-го по 1 лютого 2019 року паспорт громадянина України у формі ID-карти по досягненню 14-ти та 16-ти років оформили 1416 людей.

Вказано також, що за аналогічний період 28477 кримчан пройшли процедуру вклеювання фото в паспорт після досягнення 25-ти і 45-ти років.

Нагадаємо, екс-посол Сполучених Штатів в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор назвав кроки для прискорення деокупації Криму. Він підкреслив, що необхідно зберігати послідовність міжнародної політики і ввести більше санкцій проти Російської Федерації.

Як писало РБК-Україна раніше, після заяви ЄС і НАТО про російську анексію Криму у МЗС РФ заявили, що Євросоюзу і НАТО "необхідно перестати займатися політиканством". Зокрема, в РФ заявили, що блоки намагаються "покарати кримчан за зроблений ними вибір".

Додамо, спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер виключив можливість силою повернути анексований Крим.