В Україні підвищують допомогу багатодітним сім'ям

Виплати багатодітним сім'ям за третю дитину стартують з 1 квітня

Кабинет министров Украины вводит с 1 апреля ежемесячные выплаты многодетным семьям за третьего и более ребенка в возрасте до 6 лет. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, проект Министерства социально политики предполагал, что с 1 апреля многодетным семьям начнут выплачивать 1626 гривен в месяц за третьего и более ребенка с повышением до 1779 гривен с 1 декабря. Однако премьер-министр Владимир Гройсман, выступил за то, чтобы сразу установить размер выплаты на отметке 1700 гривен.

По данным Минсоцполитики, на сегодня в Украине стоят на учете 334 тыс. многодетных семей. Выплаты будут получать на 158,8 тыс. детей в возрасте до 6 лет. Ежемесячно на эти цели будет выделяться 200 млн гривен.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины предложил упростить получение услуг при рождении ребенка. Ожидается, что новый механизм позволит минимизировать количество документов и процедурных действий, которые требуются для получения документов и значительно снизит административную нагрузку.

Ранее также стало известно, что в Украине внедрят электронную услугу е-малыш.