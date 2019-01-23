В Україні збудують одну із найбільших вітрових електростанцій в Європі, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Відповідну угоду було підписано в Давосі

Президент України Петро Порошенко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі підписав масштабну інвестиційну угоду про спорудження вітрової електростанції, яка стане однією з найбільших у Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Порошенка.

Він наголосив, що в Україну заходить новий стратегічний інвестор Total Eren.

"Сьогодні ми підписали масштабну інвестиційну угоду про спорудження вітрової електростанції, яка стане однією з найбільших у Європі! В Україну заходить новий стратегічний інвестор Total Eren", - сказав президент.