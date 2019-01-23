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В Україні збудують одну із найбільших вітрових електростанцій в Європі, - Порошенко

Новини » Економіка    23.01.2019 - 21:11
В Україні збудують одну із найбільших вітрових електростанцій в Європі, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Відповідну угоду було підписано в Давосі

Президент України Петро Порошенко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі підписав масштабну інвестиційну угоду про спорудження вітрової електростанції, яка стане однією з найбільших у Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Порошенка. 

Він наголосив, що в Україну заходить новий стратегічний інвестор Total Eren.

"Сьогодні ми підписали масштабну інвестиційну угоду про спорудження вітрової електростанції, яка стане однією з найбільших у Європі! В Україну заходить новий стратегічний інвестор Total Eren", - сказав президент.

Порошеноо зазначив, що дуже важливо, що в Україну постійно приходять інвестиції.

"Особливо важливо, що вони приходять в таку сферу, як відновлювальна енергетика... Коли за одним столом сидять компанії, які мають загальну капіталізацію у 1 трильйон доларів, і частину цих коштів вони спрямовують в Україну, то це найкраща характеристика змін, які відбулися у державі. Інвестори довіряють Україні та українському бізнес-середовищу", - наголосив президент. 

 

Сьогодні ми підписали масштабну інвестиційну угоду про спорудження вітрової електростанції, яка стане однією з найбільших у Європі! В Україну заходить новий стратегічний інвестор Total Eren. Інвестори довіряють Україні та українському бізнес-середовищу. І це - найкраща характеристика змін, які відбулися у державі!

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 23 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше Порошенко провів зустріч в Давосі з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, яка рекомендувала прискорити проведення реформ в Україні.

Після цього Порошенко провів зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. 

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