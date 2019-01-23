Глава МВФ рекомендувала Порошенку прискорити реформи

Фото: Крістін Лагард і Петро Порошенко (president.gov.ua)

Прискорення реформ необхідно для зростання економіки і поліпшення життя людей

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко у Давосі рекомендувала прискорити проведення реформ. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву Лагард.

Зокрема, глава МВФ зазначила конструктивність зустрічі, в ході якої були обговорені останні економічні події і перспективи для України, а також реалізація заходів в рамках програми співпраці, затвердженої у грудні 2018 року.

"Я підтвердила, що МВФ разом з іншими міжнародними партнерами готовий і надалі підтримувати Україну в її зусиллях щодо проведення реформ під керівництвом президента Порошенка", - заявила Лагард.

Глава МВФ також підкреслила "нагальну необхідність для України прискорити реформи і перейти до більш швидкого зростання, яке необхідне для стійкого підвищення рівня життя людей".

Як повідомляло РБК-Україна, президент Петро Порошенко і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час зустрічі у Давосі обговорили співпрацю України з МВФ.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.