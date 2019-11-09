В Україні збудують понад 4 тисячі км доріг наступного року, - Криклій

Упродовж 2020 року в Україні будуть побудовані нові дороги - понад чотири тисячі кілометрів. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі Україна, передає РБК-Україна.

За його словами, новий уряд буде використовувати дорожній фонд значно ефективніше.

"Я не хочу, що ми говорили, про якісь номінальні цифри. Я хочу, щоб громадяни могли відчувати, що дороги дійсно будуються. Ми спільно з "Укравтодором" маємо побудувати за наступний рік понад 4 тисячі кілометрів доріг державного та територіального значення. Я публічно даю цю обіцянку", - заявив Криклій.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік Кабінет міністрів України заклав на ремонт доріг 73,7 млрд гривень. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук цю суму назвав рекордною.

Також уряд на засіданні 6 листопада схвалив залучення кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для розвитку транс'європейської транспортної мережі (TEN-T). Мережа передбачає створення до 2030 року нової транспортної системи на території ЄС. Очікується, що нова система об'єднає 94 морських і річкових портів, 38 міжнародних аеропортів та близько 15 тис. км швидкісних залізниць.