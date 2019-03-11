В Україні пориви вітру збережуться до завтра

Фото: вітер в Україні (facebook.com/MNS.GOV.UA)

12 березня вночі на півночі Лівобережжя пориви вітру 15-20 м/с

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжують ліквідовувати наслідки вітру в Україні, сьогодні і завтра збережуться сильні пориви вітру. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 19:00 спостерігаються пориви вітру до 25 м/с у Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській областях та в місті Києві.

Зараз, за даними синоптиків Укргідрометцентру, в Україні прогнозуються пориви вітру 15-22 м/с, у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях 25-30 м/с (II рівень небезпеки).

У Києві та Київській області до кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (II рівень небезпеки). Відзначимо, 12 березня вночі на півночі Лівобережжя пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, через вітер, станом на 17:00, рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" та Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій р. в Києві мають в роботі 41 заявку на ліквідацію наслідків сильного вітру.

Додамо, завтра погода в Україні очікується дощова, температура до +10.