В Україні повністю підключено до опалення 22 області

Станом на 6 грудня в Україні спостерігаються проблеми з підключенням опалення лише у Києві та 2 областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад та територій України в Facebook.

Як повідомляється, на сьогодні в Україні повністю до опалення підключено 22 області.

Проблеми спостерігаються у Києві, Кіровоградській та Полтавській областях:

у Світловодську без опалення залишаються 2 житлові будинки. Передбачається, що тепло в ці будинки подадуть до кінця 6 грудня;

у Решетилівському районі Полтавської області на сьогодні не опалюються 13 закладів освіти, орієнтовний термін підключення 10 грудня;

у столиці без опалення перебувають 4 житлові будинки, в які подадуть тепло вже сьогодні;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до опалення в Україні було підключено 21 область. Проблеми з опаленням було зафіксовано у Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях, а також у Києві.

Крім того, прокуратура розпочала розслідування через зрив опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.