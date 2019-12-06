В Україні повністю підключено до опалення 22 області

Проблеми з опалення існують у Києві, Кіровоградській та Полтавській областях
Станом на 6 грудня в Україні спостерігаються проблеми з підключенням опалення лише у Києві та 2 областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад та територій України в Facebook.
Як повідомляється, на сьогодні в Україні повністю до опалення підключено 22 області.
Проблеми спостерігаються у Києві, Кіровоградській та Полтавській областях:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до опалення в Україні було підключено 21 область. Проблеми з опаленням було зафіксовано у Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях, а також у Києві.
Крім того, прокуратура розпочала розслідування через зрив опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.