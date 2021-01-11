В Україні показник летальності від COVID нижче, ніж у середньому по світу, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

В Україні показник летальності від коронавірусу складається 1,8%. Це нижче, ніж середній показник по світу.

Про це на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

За його словами, ситуація в країні покращилася завдяки поліпшенням в області медицини та збільшення кількості ліжок з доступом до кисню".

"В Україні (показник летальності - ред.) становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник - 2,14%", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що Україна знаходиться на 30 місці в Європі за рівнем летальності від коронавірусу.

Відзначимо, в Україні за минулу добу підтвердили найменше число нових випадків коронавірусу за останні три місяці - 4288. При цьому померли 68 пацієнтів, госпіталізували 1372 людини.

Також РБК-Україна повідомляло, що в країні для пацієнтів з COVID-19 введено вже 66 234 лікарняні ліжка. З них заповнені лише 33,5%. При цьому показник захворюваності в країні продовжив знижуватися, проте все ще вище норми майже в 6 разів.