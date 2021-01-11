В Україні захворюваність COVID знижується, але все ще вище норми майже в 6 разів

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні показник захворюваності COVID-19 становить 233,5 на 100 тисяч населення. Це в 5,8 раза більше норми, яка складає 40.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація в країні зафіксована у Миколаївській області, де показник захворюваності становить 418,3. У Києві - 321,5. Найкраща ситуація в Кіровоградській області - 70,7.

При цьому Миколаївська область є єдиним регіоном країни, де лікарняні місця для коронавірусу заповнені більш ніж наполовину - 50,5%. В середньому по країні зайняті 33,5% ліжок. Всього введено 66 234 ліжка для пацієнтів з COVID.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили найменше число нових випадків коронавірусу за останні три місяці. COVID-19 підтвердили у 4288 осіб.

Також РБК-Україна писало, що Миколаївська область є лідером за інтенсивності поширення COVID в Україні. В цьому регіоні поширення в два рази вище, ніж у Києві.

Відзначимо, в Україні з 8 по 24 січня діє жорсткий карантин. Детальніше про те, що заборонено в цей період - у матеріалі РБК-Україна.