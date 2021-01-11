ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине показатель летальности от COVID ниже, чем в среднем по миру, - Шмыгаль

Киев, Понедельник 11 января 2021 15:22
В Украине показатель летальности от COVID ниже, чем в среднем по миру, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине показатель летальности от коронавируса составляется 1,8%. Это ниже, чем средний показатель по миру.

Об этом на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, ситуация в стране улучшилась "благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду".

"В Украине (показатель летальности - ред.) составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель - 2,14%", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в конце декабря министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Украина находится на 30 месте в Европе по уровню летальности от коронавируса.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки подтвердили наименьшее число новых случаев коронавируса за последние три месяца - 4288. При этом скончались 68 пациентов, госпитализировали 1372 человека.

Также РБК-Украина писало, что в стране для пациентов с COVID-19 введено уже 66 234 больничные кровати. Из них заполнены лишь 33,5%. При этом показатель заболеваемости в стране продолжил снижаться, однако все еще выше нормы почти в 6 раз.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Денис ШмыгальКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь