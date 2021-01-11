В Украине показатель летальности от COVID ниже, чем в среднем по миру, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В Украине показатель летальности от коронавируса составляется 1,8%. Это ниже, чем средний показатель по миру.

Об этом на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, ситуация в стране улучшилась "благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду".

"В Украине (показатель летальности - ред.) составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель - 2,14%", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в конце декабря министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Украина находится на 30 месте в Европе по уровню летальности от коронавируса.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки подтвердили наименьшее число новых случаев коронавируса за последние три месяца - 4288. При этом скончались 68 пациентов, госпитализировали 1372 человека.

Также РБК-Украина писало, что в стране для пациентов с COVID-19 введено уже 66 234 больничные кровати. Из них заполнены лишь 33,5%. При этом показатель заболеваемости в стране продолжил снижаться, однако все еще выше нормы почти в 6 раз.