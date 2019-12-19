В Україні похолодає, вдень до +12: прогноз на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 19 грудня, буде сухою, але температура повітря почне поступово знижуватися. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні на всій території країни опадів очікувати не варто, однак поступово повертатиметься похолодання. У західних та південних областях температура повітря опуститься до +7..+9 градусів, подекуди температура ще втримається в межах +10...+12. У центральних та східних областях термометри покажуть вдень від +6 до +9 градусів, а на півночі стовпчики термометрів будуть в межах +5...+7.

Вночі термература повітря коливатиметься від +1 до +4 у південних та північних областях та від +3 до +5 на решті території.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікується сонячна з проясненнями погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +6 до +8 градусів, вночі термометри покажуть від +4 до +6. Очікується північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що 17 грудня 2019 року у Києві було зафіксовано температурний рекорд. У вівторок температура повітря у столиці піднялася до 10,4 градусів тепла, що на 1,7 градусів вище попереднього максимального значення.