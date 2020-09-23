В Україні планують посилити захист дітей від сексуального насильства

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В Україні можуть посилити захист дітей від сексуального насильства. Комітет з питань правоохоронної діяльності розраховує, що у найближчі два пленарні тижні Верховна рада розгляне відповідний законопроект №3055.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Голова комітету Денис Монастирський підкреслив, що Інтерпол нещодавно оприлюднив інформацію про те, що саме через пандемію коронавірусу спостерігається зростання кількості сексуальних злочинів щодо дітей.

"Це новий виклик для всіх нас. Для цього ми розробили новий законопроект... №3055. Ми очікуємо, що він буде розглянутий у Верховній раді у першому читанні протягом двох наступних пленарних тижнів. Ми сподіваємось, що у нас буде можливість прийняти цей законопроект у першому читанні", - зазначив парламентар.

Що пропонує новий закон

У документі прописаний принцип, за яким у разі, якщо вік особи не встановлено, але є підстави вважати, що особа є дитиною, до встановлення віку їй надається захист, передбачений для дитини згідно з законодавством про охорону дитинства.

Конкретизуються заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками, зокрема щодо порядку виявлення таких дітей, проведення опитування постраждалої дитини за дружньою до неї методикою.

У Кримінальному кодексі планують прописати, що обчислення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності розпочинається з дня досягнення повноліття потерпілою дитиною.

Кодекс також доповнюють складами злочинів:

стаття 155 - вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку;

стаття 1561 - домагання дитини для сексуальних цілей;

стаття 3011 - свідоме одержання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії;

стаття 3012 - свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження.

У Кримінальному процесуальному кодексі передбачається, що кримінальні спраи щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої або неповнолітньої особи здійснюють невідкладно і розглядають у суді першочергово.

У документі також запроваджуються додаткові гарантії врахування найкращих інтересів дитини при проведенні допиту.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора заявили, що в Україні зареєстровано понад 550 кримінальних злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей протягом 2019 року, а кількість неповнолітніх, потерпілих від зґвалтувань, склала 148 осіб.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня правоохоронці викрили 28-річного жителя Волинської області, який займався створенням і поширенням дитячої порнографії.