В Украине планируют усилить защиту детей от сексуального насилия

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В Украине могут усилить защиту детей от сексуального насилия. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассчитывает, что в ближайшие две пленарные недели Верховная рада рассмотрит соответствующий законопроект №3055.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Председатель комитета Денис Монастырский подчеркнул, что Интерпол недавно обнародовал информацию о том, что именно из-за пандемии коронавируса наблюдается рост числа сексуальных преступлений в отношении детей.

"Это новый вызов для всех нас. Для этого мы разработали новый законопроект... №3055. Мы ожидаем, что он будет рассмотрен в Верховной раде в первом чтении в течение двух следующих пленарных недель. Мы надеемся, что у нас будет возможность принять этот законопроект в первом чтении", - отметил парламентарий.

Что предлагает новый закон

В документе прописан принцип, согласно которому в случае, если возраст лица не установлен, но есть основания полагать, что лицо является ребенком, до установления возраста ему предоставляется защита, предусмотренная для ребенка в соответствии с законодательством об охране детства.

Конкретизируются меры по защите детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями, в частности о порядке выявления таких детей, проведении опроса пострадавшего ребенка по дружеской к нему методике.

В Уголовном кодексе планируют прописать, что исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности начинается со дня достижения совершеннолетия потерпевшим ребенком.

Кодекс также дополняют составами преступлений:

статья 155 - совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;

статья 1561 - домогательство к ребенку для сексуальных целей;

статья 3011 - сознательное получение доступа, приобретение, владение, изготовление или распространение детской порнографии;

статья 3012 - сознательное получение доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение.

В Уголовном процессуальном кодексе предусматривается, что уголовные дела в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или несовершеннолетнего лица осуществляют безотлагательно и рассматривают в суде в первую очередь.

В документе также вводятся дополнительные гарантии учета наилучших интересов ребенка при проведении допроса.

Напомним, в Офисе генпрокурора заявили, что в Украине зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей в течение 2019 года, а количество несовершеннолетних, потерпевших от изнасилований, составило 148 человек.

Как писало РБК-Украина, в конце мая правоохранители разоблачили 28-летнего жителя Волынской области, который занимался созданием и распространением детской порнографии.