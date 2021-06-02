В Україні планують створити Нацлабораторію антидопінгового контролю

Закон "Про антидопінгову діяльність у спорті" підтримали 342 нардепи. У разі його ухвалення ЗУ "Про антидопінговий контроль у спорті" втратить чинність.

У документі уточнюються терміни з антидопінгової діяльності, визначається статус Національного антидопінгового центру як спеціалізованої держустанови, що організовує та здійснює допінг-контроль у спорті.

Проект також визначає напрями державної та регіональної політики із запобігання допінгу у спорті та зобов'язання громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Прописаний основний порядок організації допінг-контролю.

Передбачається створення Дисциплінарної антидопінгової комісії та Апеляційної антидопінгової комісії, Номінаційного та терапевтичного комітетів. Визначений порядок їх роботи.

Національна лабораторія антидопінгового контролю

Мінспорту, згідно з проектом, має створити держустанову "Національна лабораторія антидопінгового контролю".

Основними завданнями Нацлабораторії є:

реалізація відповідних програм досліджень і розробок, що використовуються або можуть використовуватися для запобігання допінгу у спорті, а також у галузі аналітичної біохімії та фармакології;

опублікування нових даних, отриманих під час досліджень.

Національну лабораторію очолює директор.

Особливості діяльності та умови оплати праці працівників держустанови визначає Кабінет міністрів.

Фінансування Нацлабораторії буде відбуватися за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагляд за діяльністю лабораторії здійснює наглядова рада держустанови, яка є дорадчим органом та діє у межах повноважень, визначених цим законом.