В Україні планують створити Нацлабораторію антидопінгового контролю

В Україні планують створити Національну лабораторію антидопінгового контролю. Верховна рада підтримала за основу законопроект №5099.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Закон "Про антидопінгову діяльність у спорті" підтримали 342 нардепи. У разі його ухвалення ЗУ "Про антидопінговий контроль у спорті" втратить чинність.
У документі уточнюються терміни з антидопінгової діяльності, визначається статус Національного антидопінгового центру як спеціалізованої держустанови, що організовує та здійснює допінг-контроль у спорті.
Проект також визначає напрями державної та регіональної політики із запобігання допінгу у спорті та зобов'язання громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
Прописаний основний порядок організації допінг-контролю.
Передбачається створення Дисциплінарної антидопінгової комісії та Апеляційної антидопінгової комісії, Номінаційного та терапевтичного комітетів. Визначений порядок їх роботи.
Мінспорту, згідно з проектом, має створити держустанову "Національна лабораторія антидопінгового контролю".
Основними завданнями Нацлабораторії є:
Національну лабораторію очолює директор.
Особливості діяльності та умови оплати праці працівників держустанови визначає Кабінет міністрів.
Фінансування Нацлабораторії буде відбуватися за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
Нагляд за діяльністю лабораторії здійснює наглядова рада держустанови, яка є дорадчим органом та діє у межах повноважень, визначених цим законом.
Нагадаємо, минулого року українська бігунка Наталія Кроль здала позитивну допінг-пробу. В організмі спортсменки знайшли заборонену речовину гідрохлортіазид.
Як писало РБК-Україна, наприкінці минулого року Дональд Трамп, який на той час обіймав посаду президента США, підписав так званий "акт Родченкова". Він передбачає кримінальне переслідування за випадки допінгової змови на змаганнях за участю США.