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В Україні планують саджати у в'язницю за рекламу наркотиків

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Україна, Неділя 17 липня 2022 16:32
В Україні планують саджати у в'язницю за рекламу наркотиків Фото: в Україні планують саджати у в'язницю за рекламу наркотиків (mvs.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні мають намір запровадити обмеження або позбавлення волі за рекламу наркотичних речовин. У Раду внесено відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до законопроекта.

Відзначається, що в Кримінальному кодексі України поки не передбачена відповідальність за рекламу наркотичних речовин. Тому це питання треба врегулювати на рівні закону.

У законопроекті наголошується, що Кримінальний кодекс необхідно доповнити новою статтею 315, яка передбачатиме кримінальну відповідальність за розміщення на територіях, будинках і спорудах реклами наркотиків або веб-сайтів, веб-сторінок, які займаються продажем заборонених речовин.

При цьому документом пропонується ввести покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі строком від двох до п'яти років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві затримали іноземця, який організував постачання та збут наркотиків у столиці. Правоохоронці вилучили у чоловіка партію кокаїну на 11 млн гривень.

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