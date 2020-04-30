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В Україні планують проводити 80 тисяч тестів на коронавірус щотижня

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 19:45
В Україні планують проводити 80 тисяч тестів на коронавірус щотижня
Фото: віктор Ляшко (РБК-Україна)

Наразі впродовж тижня проводиться лише 30 тисяч тестів

Кількість тестувань на коронавірусну інфекцію планують збільшити до 80 тисяч щотижня. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому, головний санлікар зазначив, що наразі впродовж тижня проводиться лише 30 тисяч тестів.

"Україна подає в офіційну статистику виключно тестування методом ПЛР. Сьогодні лабораторії обладнані ампліфікаторами, збільшена потужність. Ми вивели країну на 30 тисяч тестів на тиждень, з потенційним розширенням до 80 тисяч на тиждень", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні тестування на коронавірус проводять 46 лабораторій, в тому числі й приватні. Станом на 28 квітня було досліджено майже 99 тисяч зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Зазначимо, тестуванню підлягають тільки люди з підозрою на COVID-19, контактні особи заражених і пацієнти з пневмонією.

Крім того, депутат Київради Олег Гелевей заявив, що для тестування випадків коронавірусу в Києві недостатньо лабораторій. При цьому він зазначив, що необхідно відкривати нові лабораторії, оскільки діючі не справляються з тим, щоб обробляти аналізи протягом 48 годин.

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