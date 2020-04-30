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В Украине планируют производить 80 тыс. тестов на коронавирус еженедельно

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 19:45
В Украине планируют производить 80 тыс. тестов на коронавирус еженедельно
Фото: виктор Ляшко (РБК-Украина)

Сейчас на протяжении недели проводится лишь 30 тысяч тестов

Количество тестирований на коронавирусную инфекцию планируют увеличить до 80 тысяч еженедельно. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом, главный санврач отметил, что сейчас в течение недели проводится лишь 30 тысяч тестов.

"Украина подает в официальную статистику исключительно тестирование методом ПЦР. Сегодня лаборатории оборудованы амплификаторами, увеличена мощность. Мы вывели страну на 30 тысяч тестов на неделю, с потенциальным расширением до 80 тысяч в неделю", - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине тестирование на коронавирус проводят 46 лабораторий, в том числе и частные. По состоянию на 28 апреля было исследовано почти 99 тысяч образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Отметим, тестированию подлежат только люди с подозрением на COVID-19, контактные лица зараженных и пациенты с пневмонией.

Кроме того, депутат Киевсовета Олег Гелевей заявил, что для тестирования случаев коронавирус в Киеве недостаточно лабораторий. При этом он отметил, что необходимо открывать новые лаборатории, поскольку действующие не справляются с тем, чтобы обрабатывать анализы в течение 48 часов.

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