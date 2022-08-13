Українці можуть заправити машини на АЗС безкоштовно: що для цього потрібно

Українці зможуть заправити безкоштовно свої автівки на АЗС WOG за допомогою гуманітарної платформи "єДопомога". Для цього необхідно залишити заявку та скористатися відповідною передплатою благодійника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АЗК WOG.

Як це працює?

У компанії пояснюють, що механізм працює наступним чином: на платформі "єДопомога" благодійникам необхідно обрати заявку на допомогу в розділі "Пальне" та сплатити передплату на суму 200, 500 або 1000 гривень.

Після цього заявник отримає спеціальний цифровий код, який можна використати на купівлю пального у мережі АЗК WOG.

Інструкція як отримати допомогу (для заявника):

Зареєструйтесь на платформі за посиланням https://social.edopomoga.gov.ua/ua/ Залиште заявку на допомогу Коли благодійник обере заявку та здійснить оплату, ви отримаєте код в електронному кабінеті на платформі та/або смс-повідомлення на номер мобільного телефону. Аби скористатися допомогою, під час покупки пального на касі потрібно надати цифри коду з СМС або ж показати передплату "єДопомога" зі штрих-кодом для сканування.

Інструкція як зробити передплату (для благодійника):

Перейдіть на платформу за посиланням https://social.edopomoga.gov.ua/ua/ Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень. Оплатіть обрану вами суму. Після оплати заявник отримає смс-повідомлення та зможе скористатися передплатою на пальне протягом 30 календарних днів.

У прес-службі звертають увагу, що передплата на пальне є разовою та дійсна впродовж 30 днів з дати оплати і може використовуватися лише для покупок у мережі АЗК WOG.

Прив’язки до певного виду пального у передплаті немає.

Важливо. Якщо передплата не використана протягом цього часу, "єДопомога" інформує благодійника, що передплата протермінована та згенерована заново, та повідомляє про необхідність направити його новому заявнику, що потребує допомоги.

Де можна заправитися?

Вказано, що скористатись такою передплатою можна на будь-якому АЗК WOG, окрім тих, де воно відсутнє чи відпускається лише для заправки спецтранспорту або по безготівковому розрахунку.

Перевірити наявність пального на АЗК WOG завжди можна на сайті компанії в розділі "Мапа", а також у відповідному розділі в застосунку PRIDE.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дефіциту пального в Україні у найближчі місяці не очікується. Водночас восени можливі обмеження по відпуску бензину на АЗС.

Також ми писали, скільки коштує паливо на АЗС в Україні.