В Україні планують змінити порядок розмитнення "євроблях"

Новий порядок розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією обговорювався під час наради у Міністерстві інфраструктури України. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністерство виступає за максимальне спрощення всіх процесів.

"Необхідно розробити простий і зрозумілий механізм, де б не було потреби іти за оцінюваннями або доказовою базою... Спільно ми маємо напрацювати пропозиції і передати їх до Міністерства фінансів", - сказав він.

В свою чергу, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зауважив, що новий законопроект необхідно внести до Верховної ради до кінця поточного року: "На сьогоднішній час у нас і досі є низка невирішених проблем: перша - проблема автомобілів, які вже ввезено на територію України. Друга - питання розмитнення спецавтомобілів. Ми також пропонуємо розділити всі автомобілі з іноземною реєстрацією на дві категорії, до яких будуть застосовуватись різні ставки розмитнення. Перша категорія - це більш старі автомобілі, які вже перебувають на території України, до певного об’єму і до певного віку. До такої категорії ми пропонуємо встановити єдину ставку розмитнення, єдиний платіж. Таким підходом ми знімемо 80% проблеми. Друга категорія - більш нові автомобілі, які будуть розмитнюватись по спеціальній формулі".

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов зазначив, що ДМС вже працює над тим, щоб до кінця року запустити відповідний калькулятор розрахунку платежів: "Ми хочемо вийти на зрозумілу методику, яка буде прозора для всіх. Окремо, ми також проводимо переговори із сервісними центрами МВС стосовно організації в кожній області спільного центру, де буде одночасно все знаходитись".

Учасники наради домовились в найближчий час опрацювати всі надані пропозиції для якнайшвидшої розробки відповідного закопроекту та внесення його на розгляд Верховної ради.

Нагадаємо, 12 вересня Верховна рада України відклала введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації, так звані "євробляхи", ще на 3 місяці.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавріненко повідомляв про створення робочої групи, яка повинна розробити новий законопроект щодо врегулювання порядку розмитнення "євроблях".