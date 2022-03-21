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В Україні на період війни змінили правила фінмоніторингу

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Понеділок 21 березня 2022 20:47
В Україні на період війни змінили правила фінмоніторингу Фото: в Україні на період війни змінила правила фінмоніторингу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні дозволили покласти гроші в банк без фінмоніторингу. Нове правило буде чинне на період військового стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партії "Слуга народу".

"Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану: відтепер кожен може покласти свої гроші в банк на військовий час без застосування процедур фінмоніторингу", - пише партія.

Банк не встановлюватиме джерело походження коштів, якщо вони були внесені готівкою на поточний рахунок. Натомість сума не повинна перевищувати 400 тисяч гривень, якщо клієнт не надав відповідні документи або ж відомості.

"У разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку - фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта - фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку", - заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Україні дефолт не загрожує.

Тим часом в Україні 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинили роботу.

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