В Україні перенесли запуск системи автофиксации порушень на дорогах

Міністерство внутрішніх справ переніс запуск системи автоматичної фото-і відеофіксації дорожнього руху у зв'язку з карантином. Про це повідомили в прес-службі МВС.

Повідомляється, що запуск системи відеофіксації планувався на 1 травня, однак обмеження, введені у зв'язку з карантином, впливають на роботу певних підрозділів поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи.

"Тому в МВС прийнято рішення щодо відстрочення роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві і області запускають відеофіксацію порушень на дорогах. Зокрема, у столиці встановлені 20 камер, ще 30 будуть працювати в області. Камери встановлені в місцях, де за статистикою в ДТП гине найбільша кількість людей. Очікується, що з 1 травня порушників швидкісного режиму почнуть отримувати повідомлення про штраф.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував запуск системи відеофіксації порушень ПДР ще рік тому.