Україні передали 60 засуджених з ОРЛО

Українській стороні 20 березня передали 60 засуджених з тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Як повідомляється, що у лютому було передано 33 засуджених, а в грудні минулого року 42.

"За останні три місяці нам вдалося перемістити з непідконтрольної уряду України території Луганської області 135 ув’язнених, 22 з яких вже звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання", - повідомила Денісова.

Омбудсмен розповіла, що 4 особи, у тому числі жінка, серед 60 переміщених сьогодні осіб - перебували більш ніж 9 років в пенітенціарних закладах на тимчасово окупованій території Луганської області без рішення суду. Тобто, їх вину не було доведено у законному порядку.

Денісова також повідомила, що наступний візит до Луганської області спланований на кінець квітня, коли українська сторона забере ще 60 ув‘язнених.

Фото: передача засуджених (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, у місті Щастя Луганської області 7 лютого відбулася передача 33 засудждених з окупованих територій в Україну

РБК-Україна писало, що 6 березня Україна передала Російській Федерації списки українських громадян для звільнення у ході обміну полоненими.