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ОРЛО передала Україні 33 засуджених

Новини » Суспільство    07.02.2019 - 13:56
ОРЛО передала Україні 33 засуджених
Фото: передача засуджених (facebook.com/denisovaombudsman)

Засуджені продовжать відбувати покарання в українських тюрмах

У місті Щастя Луганської області 7 лютого відбулася передача 33 засудждених з окупованих територій в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової у Facеbook

Вона зазначила, що засуджені продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду території України.

"Сьогодні у містечку Щастя нам передали 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території", - написала Денісова. 

Також вона зазначила, що в грудні минулого року українська сторона забрала 42 ув’язнених, 12 з яких вже звільнено у зв’язку з відбуттям призначеного строку покарання.

Фото: передача засуджених (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, раніше український омбудсмен заявляла, що у перший тиждень лютого відбудеться передача громадян України з тимчасово окупованих територій Донбасу, яких було затримано до початку війни. 

РБК-Україна писало, що вчора, 6 лютого, під час прес-конференції у Москві, колишній президент України Віктор Янукович заявив, що готовий поговорити з Володимиром Путіним про обмін полоненими з Україною у форматі "всіх на всіх".

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