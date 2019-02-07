ОРЛО передала Україні 33 засуджених

Фото: передача засуджених (facebook.com/denisovaombudsman)

Засуджені продовжать відбувати покарання в українських тюрмах

У місті Щастя Луганської області 7 лютого відбулася передача 33 засудждених з окупованих територій в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової у Facеbook.

Вона зазначила, що засуджені продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду території України.

"Сьогодні у містечку Щастя нам передали 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території", - написала Денісова.

Також вона зазначила, що в грудні минулого року українська сторона забрала 42 ув’язнених, 12 з яких вже звільнено у зв’язку з відбуттям призначеного строку покарання.

Фото: передача засуджених (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, раніше український омбудсмен заявляла, що у перший тиждень лютого відбудеться передача громадян України з тимчасово окупованих територій Донбасу, яких було затримано до початку війни.

РБК-Україна писало, що вчора, 6 лютого, під час прес-конференції у Москві, колишній президент України Віктор Янукович заявив, що готовий поговорити з Володимиром Путіним про обмін полоненими з Україною у форматі "всіх на всіх".