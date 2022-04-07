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Україні передали 5 тисяч станцій супутникового інтернету StarLink, - USAID

Фото: станція StarLink (spotme.ua)
Автор: Володимир Костирін

Уряд США допомагає компанії Ілона Маска SpaceX фінансувати та поставляти в Україну тисячі супутникових інтернет-терміналів Starlink, які допомагають забезпечувати комунікаційну інфраструктуру країни під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

В організації оголосили про постачання уряду України 5 тисяч терміналів Starlink в рамках державно-приватного партнерства з американським виробником аерокосмічної техніки SpaceX.

"Супутникові термінали Starlink забезпечать безлімітну і безперешкодну передачу даних з будь-якої точки України. Термінали дозволять державним чиновникам і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися всередині України та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна перерве інфраструктуру оптоволоконного або стільникового зв'язку України", - йдеться в заяві USAID.

Starlink - це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або охоплених війною регіонах світу отримувати доступ до інтернету на широкосмугових швидкостях за допомогою терміналів або антен, які виглядають як невелика телевізійна тарілка.

Компанія SpaceX запустила понад 2000 супутників Starlink з травня 2019 року і планує запустити ще близько 42000 протягом наступних кількох років.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня у звільненому від російських окупантів Ірпені за допомогою Starlink відновили мобільний зв'язок.

Нагадаємо, що РБК-Україна публікувало покрокову інструкцію для підключення до Starlink.

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