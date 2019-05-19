ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні очікується погіршення погодних умов

Новини » Суспільство    19.05.2019 - 16:08
В Україні очікується погіршення погодних умов
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються грози та сильний вітер

У західних, Вінницькій та Одеській областях сьогодні, 19 травня, очікуються грози (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Окрім того, 20 травня у західних областях та у Вінницькій області очікуються грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті вдень значні дощі ( 1 рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за даними синоптиків, 19 травня на сході України сухо і малохмарно, вдень від +24 до +29, вночі від +12 до +17. У центральних регіонах переважно без опадів, дощі пройдуть лише у Вінницькій області, вдень від +25 до +29, вночі від +13 до +15. На півдні тепло і без опадів, вдень від +25 до +29, вночі від +15 до +18. У Криму вдень від +26 до +28, вночі від +13 до +15.

Окрім того, згідно із прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 20 травня 2019, буде сонячною та теплою, але західні регіони продовжить заливати сильними зливами.

Зазначимо, у Хмельницькій області через негоду у суботу, 18 травня, спрацювала автоматична система захисту електроліній та електророзподільного обладнання, внаслідок чого було знеструмлено 71 населений пункт в 12 районах.

В Україні через підйом рівня води очікуються підтоплення Захід України продовжить заливати дощами
Новини України ДСНСгрозаветерПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся