На заході України продовжують йти дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві малохмарно, вдень до +26

Погода в Україні 19 травня 2019 буде переважно теплою і без опадів, дощі очікуються лише у західних областях країни, температура повітря вдень сягатиме +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України сухо і малохмарно, вдень від +24 до +29, вночі від +12 до +17. У центральних регіонах переважно без опадів, дощі пройдуть лише у Вінницькій області, вдень від +25 до +29, вночі від +13 до +15. На півдні тепло і без опадів, вдень від +25 до +29, вночі від +15 до +18. У Криму вдень від +26 до +28, вночі від +13 до +15.

На заході України очікуються дощі з грозами, вдень від +23 до +27, вночі від +12 до +16. У північних регіонах без опадів, вдень від +24 до +27, вночі від +11 до +14.

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 19 травня сухо та тепло, вдень від +24 до +26, вночі від +13 до +15, вітер східний, 5-10 м/с.