ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Мокрий сніг з дощем і похолодання: прогноз погоди в Україні

Україна, Понеділок 14 грудня 2020 08:00
Мокрий сніг з дощем і похолодання: прогноз погоди в Україні
Фото: сніг з дощем (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні, 14 грудня, прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем практично на всій території країни. Температура повітря вдень становитиме -1 +6 градусів.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Суха погода сьогодні очікується тільки в Закарпатській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та Криму. На решті території країни буде мокрий сніг з дощем, в Одеській області - дощ.

Температура повітря на заході становитиме -1 +4 градуси вдень, -1 +1 вночі. У центральних областях стовпчики термометрів покажуть -1 +4 вдень, -1 +1 вночі.

Мокрий сніг з дощем і похолодання: прогноз погоди в Україні

На півночі -1 +1 вдень, -1 +1 вночі. У східних областях вдень буде -1 +1, вночі -1 -3. У південних регіонах вдень температура складе +2 +6.

У Криму температура складе +9 +11 градусів вдень і -4 -6 вночі.

Прогноз в Києві

У столиці в понеділок очікується мокрий сніг з дощем вдень і вночі. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса вдень, і від -1 до +1 градуса вночі.

Мокрий сніг з дощем і похолодання: прогноз погоди в Україні

Як писало РБК-Україна, 13 грудня в Україні збереглася ожеледиця. За даними Укргідрометцентру, вдень вона була в більшості областей, крім південно-східної частини.

Нагадаємо, 12 грудня у Міністерстві внутрішніх справ дали рекомендації водіям через ожеледицю на дорогах. Також водіїв попереджали про можливі порушення у русі транспорту через негоду.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Гідрометцентрснегдожди

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся