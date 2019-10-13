В Україні очікується туман

Погода в Україні завтра, 14 жовтня, погіршиться, очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що 14 жовтня вночі та вранці у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях очікується туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, з неділі, 13 жовтня, у вівторок, 15 жовтня, у Запорізькій, Донецькій, Одеській, а також більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей переважатиме надзвичайна пожежна ситуація.

Крім того, раніше в Українському Гідрометцентрі повідомляли, 13 жовтня, в Україні буде переважати сонячна і тепла погода. Температура вдень прогнозувалася в межах +18 +22 градусів. В Києві буде тепло, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів.

Також синоптик Наталя Діденко дала прогноз на 14 жовтня. За її словами, завтра в Україні буде без опадів і сонячно. Температура повітря прогріється до +23. При цьому вона зазначила, що з наступного тижня в Україні розпочнеться бабине літо.