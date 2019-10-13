ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні в Україні сонячно, вдень до +23

Новини » Суспільство    13.10.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні сонячно, вдень до +23
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сонячно, температура вдень до +21

Погода в Україні у неділю, 13 жовтня, принесе потепління в усі області, температура вдень підніметься до +23 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні на всій території країні буде сонячно та тепло. Температура вдень в середньому коливатиметься від +18 до +22 градусів. У Закарпатській області можливе підвищення температури повітря до +23, у східних областях можливе зниження до +17. Вночі температура повітря буде в межах +7 до +10 градусів, на півдні буде трохи тепліше - від +10 до +12.

У Криму сьогодні також сонячна та тепла прогода, вдень стовпчики термометрів покажуть від +19 до +21, вночі від +8 до +10.

Сьогодні в Україні сонячно, вдень до +23

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде також тепло та сонячно. У Києві повітря вдень прогріється до +19...+20 градусів, вночі термометри покажуть від +8 до +10. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Сьогодні в Україні сонячно, вдень до +23

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у неділю, 13 жовтня, в Україні очікується покращення погоди, яке буде супроводжуватися потеплінням до +23 градусів. У Києві прогнозувалося потепління до +20.

Завтра в Україні тепло і без опадів В Україну повертається тепло
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся