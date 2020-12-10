В Україні очікується сильний вітер

Фото: чоловік під парасолькою (РБК-Україна)

У п'ятницю, 11 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, завтра вночі шкальний вітер очікується в західних областях. Також пориви вітру 15-20 м/с прогнозуються вдень у Приазов'ї.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найближчими днями погода в Україні значно погіршиться. Синоптики повідомили про мокрий сніг, дощ та ожеледицю на дорогах.

Крім того, 10 грудня у більшості областей очікується дощ і мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +9 градусів. У Києві очікується дощ зі снігом. Температура повітря становитиме -1 +1 градус вдень.

Додамо, що сьогодні в Києві очікується ожеледиця на дорогах, а також штормовий вітер.