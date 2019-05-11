В Україні очікується підвищення рівнів води на водоймах

В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що за даними Укргідрометцентру очікується продовження підйому рівнів води у водоймах через значні дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що з 11 по 13 травня очікується продовження подальшого зросту рівнів води на 0,1 - 0,5 метрів в басейнах річок Західного Бугу, Прип’яті, а також малих річок Київської та Житомирської областей.

Також можливе затоплення заплав з можливим виходом води на окремих ділянках річок у межах Львівської, Волинської й Житомирської областей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на вихідних в Україні очікують дощі з грозами. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 11-12 травня у більшості областей України переважатиме волога погода з періодичними дощами, а температура повітря підвищиться, і дощі можуть у теплій атмосфері супроводжуватися грозами.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області затопило житлові будинки. Рятувальники відкачали воду в селах Ямниця і Старий Лисець Тисменицького району, в Косові, урочищі Дем'янів лаз і в селі, а також у Калуші та селищі Богородчани.