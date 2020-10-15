В Україні відповіли на ноту МЗС Білорусі через указу Зеленського

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Україна відкинула звинувачення Білорусі в недружніх діях у зв'язку з указом президента Володимира Зеленського продовження дозволеного терміну перебування IT-фахівців з Білорусі. Співпраця між країнами в цьому напрямку була вільною ще до кризи у Білорусі.

Про це заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

"Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях. Наша держава традиційно відкрита і дружня для громадян Білорусі. Ще до початку кризи в Білорусі рух між нашими країнами був максимально вільним, а міжлюдські та бізнес контакти усе міцнішали", - йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, вчора МЗС Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима через указ президента Володимира Зеленського про продовження терміну перебування білоруських ІТ-спеціалістів в Україні. Такий указ у Білорусі назвали недружнім.

Зазначимо, Зеленський 4 жовтня видав указ про продовження дозволеного терміну перебування в Україні IT-фахівців з Білорусі, якщо їх імміграція відповідає інтересам України.

Пізніше український уряд спростив порядок видачі посвідки на проживання громадянам третіх країн, включно з Білоруссю.