Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

В Україні відсторонять від роботи відповідальних за проведення навчальних польотів. Вони будуть усунені на час розслідування авіакатастрофи АН-26.

Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль міністру оборони Андрію Тарану під час засідання уряду.

"Доручаю міністру оборони забезпечити неупередженість розслідування. На час проведення розслідування відсторонити осіб, відповідальних за проведення навчальних польотів", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, авіакатастрофа АН-26 сталася увечері 25 вересня під Харковом поблизу населеного пункту Чугуїв. Більшість з тих, хто перебував на борту, були курсантами харківського військового училища.

Як повідомляло РБК-Україна, відразу на місці аварії знайшли тіла 23 людей. Двох доставили в лікарню, де пізніше один з курсантів помер. Пізніше рятувальники знайшли тіла ще двох осіб. Усього в катастрофі загинуло 26 осіб.

Також повідомлялося, що ДБР розглядає чотири версії аварії літака АН-26 в Харківській області.

Крім цього у ВСУ заявили, що літак АН-26 в 2020 році отримав продовження терміну експлуатації від виробника на два роки і був готовий до польотів.