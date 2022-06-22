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В Україні відреагували на вихід глави МЗС Італії з правлячої партії

Фото: Луїджі Ді Майо, глава МЗС Італії (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Політика Італії - справа Італії. Але ми завжди будемо вдячні кожному, хто обрав сторону добра - Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Кожен політик сьогодні робить вибір, як саме увійти у світові підручники історії. Сильний вчинок Луїджі Ді Майо - лідера, який розуміє масштаб викликів для Європейського континенту", - написав Подоляк про вихід з правлячої партії глави МЗС Італії.

Схожу риторику висловив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також подякував Луїджі Ді Майо за його сміливу позицію.

"Я вдячний Луїджі Ді Майо за те, що він порядна людина. Італія обрала правильний бік історії: підтримка України - єдиний спосіб наблизити мир у Європі. Відмова Україні в підтримці спонукатиме Росію продовжувати війну та розширювати її за кордони України", - написав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про вихід з партії "Рух п'яти зірок", щоб сформувати нову парламентську групу, яка підтримує уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі. Політик засудив дії Путіна.

Раніше ми повідомляли, що глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив свою партію в підриві зусиль уряду з підтримки України на тлі вторгнення Росії.

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Італія