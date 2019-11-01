В Україні без опалення залишаються мешканці Херсонської області

Опалення житлового фонду в Україні розпочато в 23 областях, непідключеною залишається Херсонська область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Згідно з даними міністерства, станом на 1 листопада, до опалення підключені 77,8% житлових будинків та 82,2% об'єктів соціальної сфери.

У Закарпатській та Івано-Франківській областях опалюються 100% об'єктів житлового і соціального фондів. Крім того, 100% об'єктів соціального фонду підключені до опалення у Вінницькій і Житомирській областях, 99% - у Києві.

Найнижчі показники підключення опалення об'єктів соціального фонду у Запорізькій (56,9%), Чернівецькій (42,3%) та Херсонській (12,9%) областях.

Серед житлового фонду найнижчі показники мають Миколаївська (24,4%) та Одеська (12,8%) області. У Херсонській області житлові будинки до опалення не підключено.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Дніпрі, П'ятихатках, Софіївці та селах Лиховка і Саксагань (Дніпропетровська область) під загрозою зриву.

Також РБК-Україна повідомляло, що в "Нафтогазі" заявили, що Україна пройде опалювальний сезон навіть без контракту на транзит російського газу в Європу.