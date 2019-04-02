В Україні скасували декларацію про валюту і доходи за кордоном

Декларацію про валютні цінності, доходи та майно за кордоном з I кварталу 2019 року подавати не потрібно. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, декларації скасовуються у зв’язку із введенням у дію з 7 лютого 2019 року закону "Про валюту і валютні операції".

Останнім періодом, за який необхідно було подавати декларацію, є 2018 рік.

"У разі необхідності подання до Національного банку України декларацій за періоди до введення в дію закону №2473 "Про валюту і валютні операції", це можливо здійснити у раніше встановленому порядку поштовим зв’язком або власноручно за адресами Національного банку України у регіонах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку. Загалом із 7 лютого введені в дію більше 20 послаблень

Крім того Національний банк вирішив знизити 1 березня норму обов'язкового продажу валюти експортерами з 50% до 30%, дозволив з 7 лютого репатріацію дивідендів та з 7 лютого скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).