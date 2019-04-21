В Україні відкрилися виборчі дільниці

У день другого туру виборів 2019, 21 квітня, виборчі дільниці для голосування відкрилися о 8 ранку. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, виборці можуть проголосувати до 20:00.

Зокрема, першою країною, де стартувало голосування у другому турі виборів 2019, була Австралія. Так, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися о 01:00 за київським часом у неділю. А завершувати голосування на виборах президента буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку за Києвом 22 квітня.

Нагадаємо, місце голосування у другому турі виборів 2019 змінили 325 604 українця. Так, з 7 по 15 квітня своїм правом тимчасово змінити місце голосування скористалися 325 604 українця. При цьому найбільша кількість заяв подана від жителів Донецької і Луганської областей - 58 968 і 29 784 відповідно.

У порівнянні з першим туром кількість громадян, які скористалися таким правом, зросла на 9 879.

Так, перед першим туром більше 315 тис. громадян змінили місце голосування. Тоді у виборців було 3 місяці для подачі відповідних заяв. Перед другим туром у виборців був усього тиждень.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що в ході голосування у першому турі виборів 2019 виборці зіпсували 224600 бюлетенів.