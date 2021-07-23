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Сьогодні останній день подачі документів на бакалаврат та магістратуру

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П'ятниця 23 липня 2021 10:35
Сьогодні останній день подачі документів на бакалаврат та магістратуру Фото: в Україні останній день подачі документів для вступу в ВУЗ (nmu.org.ua)
Автор: Инна Собора

Сьогодні, 23 липня, останні день подачі документів для вступників на бакалавра чи наскрізного магістра. Прийом заяв завершується о 18:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

Вступ здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів і творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня.

Наступний етап вступної кампанії – оприлюднення рейтингових списків, яке має відбутися не пізніше 28 липня.

Подання оригіналів документів здійснюватиметься до 18:00 2 серпня (саме до цього часу необхідно або привезти документи, або ж надіслати поштою (з обов’язковим описом вкладень) чи електронною поштою з накладанням на сканкопії ЕЦП вступника).

У такому разі надання оригіналів необхідних документів (якщо відправка електронною поштою) та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

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вступна кампанія
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