В Україні відкрили справу через указ Путіна щодо володіння землею в Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження через указ президента Росії Володимира Путіна щодо права на володіння землею в окупованому Криму. Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Так, прокуратура розслідує факт привласнення державної та приватної власності на тимчасово окупованій території Криму, що є порушенням міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 та ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенції про закони та звичаї війни на суходолі 1907 року, а також є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (ст. 8 (2) (а) (IV)).

"Прокуратура АР Крим, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення державної та приватної власності, в тому числі й земельних ділянок, на тимчасово окупованій території півострова, надасть правову оцінку указу президента держави-окупанта від 20 березня 2020 року", - заявили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 20 березня Путін підписав указ, відповідно до якого землею на майже всій території окупованого Криму можуть володіти особи лише з російським громадянством.

Також РБК-Україна писало, що з початку окупації Криму на територію півострова з території Росії переселилися близько 500 тисяч осіб. При цьому, Москва приховує правдиві дані та говорить про значно менші цифри.