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Путін заборонив володіння землею в окупованому Криму без громадянства РФ

Новини » Політика     24.03.2020 - 22:58
Путін заборонив володіння землею в окупованому Криму без громадянства РФ
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Відповідний указ був підписаний 24 березня

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, згідно з якого землею на майже всій території окупованого Криму не можуть володіти особи без російського громадянства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст указу.

Відповідно до документа, список увійшли земельні ділянки Бахчисарайського, Джанкойського, Кіровського, Красноперекопського, Ленінського, Нижньогірського, Роздольненського, Сакського, Сімферопольського, Радянського, Чорноморського районів.

Крім того, документ стосується прикордонних земельних ділянкок міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Саки, Судака, Феодосії та Ялти.

РБК-Україна писало, що з початку окупації Криму на територію півострова з території Росії приїхали близько 500 тисяч осіб. Росія приховує правдиві дані і говорить про менші цифри, вони показують приблизно 280 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація морських портів України (АМПУ) вимагатиме від Російської Федерації виплатити 1,24 млрд гривень компенсації збитків, які були завдані внаслідок окупації Криму.

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