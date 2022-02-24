В Україні зупинили обіг усіх цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку (НКЦПФР) зупинила обіг всіх цінних паперів. Рішення ухвалено на позачерговому засіданні 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

"Тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити обіг всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку", - йдеться в повідомленні.

Зупинка не стосується операцій необхідних для здійснення:

Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики;

Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.

"Депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, забезпечити передання інформації з баз даних до Національного депозитарію України для забезпечення його подальшого резервного копіювання та зберігання", - зазначається в повідомленні.