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За тиждень у Києві на грип захворіли понад 11 тис. осіб

Новини » Суспільство     23.12.2019 - 15:50
За тиждень у Києві на грип захворіли понад 11 тис. осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5%

На грип та ГРВІ в Києві за минулий тиждень захворіли 11 172 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, і нижче базової лінії на 50,7%. Показник захворюваності становить 378,6.

Крім того, в столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5% порівняно з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіли - 7 234 (проти 7660), дорослих - 3 983 людини (зростання на 7%).

"У структурі захворюваності діти складають 64,8%, а на попередньому тижні - 67,5%. Серед школярів захворюваність знизилася на 6,4%: 3 210 випадків, що становить 44,4% від загальної кількості хворих дітей і 28,7% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.

В медичні установи за минулий тиждень було госпіталізовано 127 осіб, з них 95 - діти.

З початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакцинацією проти грипу охоплено 49 656 осіб.

Нагадаємо, з 9 по 15 грудня у Києві зареєстрували 11 340 хворих на грип і ГРВІ. У структурі захворюваності діти становлять 67,5%.

Крім того, з початку нинішнього епідеміологічного сезону щеплення від грипу і ГРВІ зробили більше людей, ніж за весь минулий епідемічний сезон. Всього щеплено вже більше 200 тис. людей.

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