ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні довкіллю нанесли понад 2 млрд гривень збитків у 2020 році

Україна, Вівторок 19 січня 2021 15:50
В Україні довкіллю нанесли понад 2 млрд гривень збитків у 2020 році
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Держекоінспекція нарахувала 2 мільярди 158 мільйонів гривень збитків у 2020 році за порушення природоохоронного законодавства. Відомство здійснило понад 30 тисяч перевірок.

Про це повідомляє прес-служба екоінспекції.

"За цей період територіальні органи ДЕІ здійснили понад 30 тисяч (30 252) перевірок. За виявленими фактами порушень складено 31,7 тисячі протоколів, а до адміністративної відповідальності притягнуто 28,5 тисяч осіб. За особливо тяжкі злочини проти довкілля відкрито 508 кримінальних проваджень", - інформують у відомстві.

Вказано, що у порівнянні з 2019 роком інспекція розрахувала на 3% більше збитків.

"Порівнюючи з 2019 роком, спостерігаємо зростання загальної суми нарахованих збитків у 2020 (хоча майже весь рік інспектори працювали в умовах карантину, тобто без проведення планових перевірок) на 3% (в 2019 році сума шкоди, завданої довкіллю, склала 2 мільярди 81 мільйон гривень)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Державна екоінспекція за підсумками минулого року отримала понад дві тисячі звернень від українців про зафіксовані порушення природоохоронного законодавства. Кількість скарг зросла на 16% у порівняння з 2019-м.

Як писало РБК-Україна, в Україні у шість разів зросли суми відшкодування за сильне забруднення земель: набрав чинності відповідний наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство убыткиГосэкоинспекция

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся