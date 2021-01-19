В Україні довкіллю нанесли понад 2 млрд гривень збитків у 2020 році

Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

Держекоінспекція нарахувала 2 мільярди 158 мільйонів гривень збитків у 2020 році за порушення природоохоронного законодавства. Відомство здійснило понад 30 тисяч перевірок.

Про це повідомляє прес-служба екоінспекції.

"За цей період територіальні органи ДЕІ здійснили понад 30 тисяч (30 252) перевірок. За виявленими фактами порушень складено 31,7 тисячі протоколів, а до адміністративної відповідальності притягнуто 28,5 тисяч осіб. За особливо тяжкі злочини проти довкілля відкрито 508 кримінальних проваджень", - інформують у відомстві.

Вказано, що у порівнянні з 2019 роком інспекція розрахувала на 3% більше збитків.

"Порівнюючи з 2019 роком, спостерігаємо зростання загальної суми нарахованих збитків у 2020 (хоча майже весь рік інспектори працювали в умовах карантину, тобто без проведення планових перевірок) на 3% (в 2019 році сума шкоди, завданої довкіллю, склала 2 мільярди 81 мільйон гривень)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Державна екоінспекція за підсумками минулого року отримала понад дві тисячі звернень від українців про зафіксовані порушення природоохоронного законодавства. Кількість скарг зросла на 16% у порівняння з 2019-м.

Як писало РБК-Україна, в Україні у шість разів зросли суми відшкодування за сильне забруднення земель: набрав чинності відповідний наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.