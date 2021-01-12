Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні у шість разів зросли суми відшкодування за сильне забруднення земель. Відсьогодні набрав чинності відповідний наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції.

У відомстві зазначають, що завдяки оновленню документа сума відшкодування, яка розраховується Держекоінспекцією за особливо сильний та сильний рівні забруднення, збільшиться у 4-6 рази, а за середній - у 2-3 рази.

"Порушники, які зливають хімічні речовини у ґрунт, заплатять за своє зловживання більше", - сказано у повідомленні.

Вказано, що протягом 11 місяців минулого року Держекоінспекція розрахувала більш ніж півмільярда гривень збитків за шкоду, завдану земельним ресурсам. Кошти, які стягуються з порушників, надходять до держбюджету для відновлення пошкоджених земель.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня набув чинності закон "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів". Це дозволить почати моніторинг за викидами парникових газів на промислових установках.

Як писало РБК-Україна, Державна екологічна інспекція також посилить боротьбу проти рибного браконьєрства. Відомство отримає додаткові механізми, щоб притягувати до відповідальності.