Кабмін скасував 36 регуляторних актів

Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів скасував 36 нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Акти діяли у сферах державного цінового регулювання, енергетики та ліцензування видів господарської діяльності.

Рішення ухвалене під час засідання уряду 23 вересня.

Метою прийняття проекту акта є очищення правового поля від нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які втратили свою актуальність у зв’язку з прийняттям законів у відповідній сфері, в більшості випадків їм не відповідають, а інколи прямо суперечать.

"Наявність неактуальних актів у нормативному полі, що спричиняє засмічення правового поля хибною інформацією щодо державного регулювання у відповідних сферах, вводить в оману суб’єктів господарювання щодо діючих норм, а також створює небезпеку застосування неактуальних норм органами влади, суб’єктами господарювання та споживачами", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Розпорядженням уряду скасовані акти 1993-2014 років, зокрема, серед яких накази більше не існуючих відомств. Зокрема, скасований наказ Держкомнафтогазу 1994 року, наказ Держмиткому 1996 року, наказ Держкоммедбіопрому 1999 року, наказ Держспецмонополії 1999 року та інші.

Нагадаємо, в травні, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував плани Кабінету міністрів провести реформу дерегуляції, так звану "регуляторну гільйотину", для полегшення роботи малого бізнесу.

Відзначимо, на за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", початку вересня 2020 року найбільше серед органів центральної влади українці незадоволені роботою Кабінету міністрів (73%) та Верховної ради (76%).