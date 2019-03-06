Уряд скасував книги скарг і пропозицій

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Книги скарг і пропозицій в точках торгівлі скасували як "радянський рудимент"

Кабінет міністрів України скасував обов'язкове ведення книги скарг і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Як зазначив перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, вимога про ведення книги скарг і пропозицій створює додаткове навантаження на бізнес. За його словами, ведення таких книг на рік обходиться бізнесу в 125 млн гривень і, як правило, це оплачують покупці.

Передбачається, що книги скарг замінять більш сучасними методами комунікації, такими як колл-центри і різні засоби зворотного електронного зв'язку.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд схвалив запуск реформи по розділенню Державної фіскальної служби. Зокрема, на сьогоднішньому засіданні затвердили положення про податкову та митну служби.

Крім того, сьогодні прем'єр-міністр Валдимир Гройсман оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу". Таким чином, уряд фактично відмовився продовжувати контракт з Андрієм Коболєвим.